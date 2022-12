Roma, falsi hotel su Internet: truffati 200 turisti americani

Creavano siti internet di hotel a Roma inesistenti e truffavano così ignari turisti, soprattutto statunitensi. Una truffa che è andata avanti per più di un anno, tra il 2021 e il 2022, e che ha fruttato oltre 600mila euro. I truffatori però sono stati beccati dalla Polizia di Stato, al termine di un'operazione condotta con lo Us Department of Homeland security. Due persone sono state arrestate e diciannove sono state deferite in stato di libertà. Riesiedono tutte in provincia di Roma. Le accuse ipotizzate sono pesanti: associazione a delinquere finalizzata alla commissione di frodi informatiche-telematiche e riciclaggio di denaro

Il meccanismo era semplice: i clienti prenotavano un soggiorno in un hotel inesistente, nel centro di Roma, dal web, poi venivano contattati dagli indagati al telefono che chiedevano loro le credenziali delle carte di credito con la scusa del versamento della caparra. A quel punto la truffa era completa.

Truffe online, operazione della Polizia di Stato a Roma

© Riproduzione riservata