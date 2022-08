Sequestrati 350mila euro di alimenti pericolosi e non tracciati in lidi, gelaterie, bar e agriturismi del Cilento

Lidi, gelaterie, bar e agriturismo del Cilento e di tutta la provincia di Salerno sono stati controllati dai Carabinieri dei Nas, il Nucleo anti sofisticazione dell'Arma, d'intesa col Comando provinciale di Salerno.

L'operazione di controllo, che si è svolta nei giorni scorsi, ha permesso di

sequestrare alimenti pericolosi e non tracciati per circa 350mila euro, finora, quest’estate, mentre sono state elevate multe per oltre 30mila euro e segnalate alle autorità amministrative 32 persone.

