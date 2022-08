Bilancino per la droga nel locale di Ravenna: “Lo usiamo per la cucina molecolare”

In manette due 23enni, titolari del bar Papi di Marina di Ravenna. Durante un blitz, i Carabinieri del Nucleo Operativo di Ravenna hanno infatti scovato all'interno del locale 10 grammi di cocaina già suddivisa in dosi, e altri 5 grammi di marijuana.

Curiosa la spiegazione fornita dai due giovani soci del bar Papi, arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio, in merito alla presenza di un bilancino di precisione all’interno del locale: serviva per la preparazione di piatti ispirati alla “cucina molecolare”. In realtà, dai controlli dei carabinieri, nel bilancino sono state trovate tracce solo di droga.

© Riproduzione riservata