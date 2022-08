Salerno, a Capaccio Paestum sequestrati quintali di gelato non tracciati al bar e alimenti scaduti da 2 anni

Quintali di gelato non tracciati e potenzialmente pericolosi per la salute sequestrati dai carabinieri dei Carabinieri del Nas, il Nucleo anti sofistifcazione dell'Arma, nei bar a Capaccio Paestum, nota località turistica e balneare della provincia di Salerno.

Ma non solo; in un mini-market i militari dell'Arma hanno trovato addirittura in vendita prodotti alimentari scaduti da 2 anni.

Nel dettaglio i controlli hanno riguardato un ristorante, dove i militari dell'Arma hanno proceduto al sequestro di 250 chilogrammi di prodotti di carne, gelati e dolciumi risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità alimentare. Sanzionato il titolare anche per aver omesso di indicare gli ingredienti allergenici.

In un bar sono stati invece sequestrati 120 chilogrammi di gelato artigianale e 15 chilogrammi di mandorle, anche in questo caso risultati senza indicazioni sulla provenienza.

Infine, in mini-market, sono state sequestrate 180 confezioni di prodotti sia di carne che vegetali di circa 50 chili che erano stati messi in vendita con data di scadenza superata, in qualche caso, anche da oltre due anni, e con etichette prive delle indicazioni in lingua italiana. Inoltre, alcuni prodotti erano esposti per la vendita in un congelatore che aveva bisogno di sbrinamento e pulizia.

Il deposito dell'attività è stato trovato in condizioni igieniche ritenute carenti in quanto presentava, tra l'altro, polvere e sfaldamento dell'intonaco. I titolari delle attività sono stati anche diffidati affinché provvedano, a vario titolo, a rimuovere alcune criticità rilevate.

In tutto sono state contestate sanzioni amministrative per un importo pari a 12mila 334 euro.

