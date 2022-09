Multa da 20mila euro e chiusura dell'attività per un ristorante abusivo di Silvi Marina

La Guardia di Finanza di Pescara ha multato un ristoratore di Silvi Marina (località turistica in provincia di Teramo) e fatto chiudere immediatamente la sua attività perché giudicata abusiva.

La spiaggia di Silvi Marina

Continua senza sosta l’attività della componente aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara, che, con uomini e mezzi garantisce un presidio costante sul mare e su tutta la costa abruzzese a tutela degli interessi economici, ambientali e del demanio marittimo. In particolare, le Fiamme Gialle pescaresi, hanno intensificato i controlli sulle attività di ristorazione che operano in prossimità degli stabilimenti balneari.

All’esito di un sopralluogo in un bar/ristorante di Silvi Marina, hanno constatato come l’attività fosse esercitata in modo totalmente abusivo, perché eseguita in assenza delle previste autorizzazioni commerciali ed igienico/sanitarie.

Il locale è stato pertanto chiuso a seguito della specifica ordinanza emessa dal Comune ed il titolare, oltre alla regolarizzazione della struttura, dovrà pagare anche una sanzione prevista nel massimo di 20.000 euro







