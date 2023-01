Crolla la maxi stella di Natale: sequestrata l'Arena di Verona

L'Arena di Verona è sotto sequestro. Il monumento scaligero è stato, infatti, coinvolto in un incidente durante le operazioni di smontaggio della maxi stella montata a Natale. Nella tarda mattinata di oggi, lunedì 23 gennaio, una porzione della stella è crollata, provocando danni ancora da quantificare alle gradinate. Nessun ferito: il lunedì l'Arena è chiusa al pubblico.

La Procura di Verona ha, quindi, aperto un fascicolo per danneggiamento colposo. L’anfiteatro è sotto sequestro e quindi non sarà aperto al pubblico almeno per tutta la settimana. L’indagine è coordinata dal sostituto procuratore Alberto Sergi.

L'Arena di Verona

