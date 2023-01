Ladri golosi in azione a Voghera. Secondo quanto racconta Il Giorno i malviventi si sono introdotti nottetempo all'interno della Pasticceria Principe di via Cattaneo, nel Comune lombardo, forzando una finestra del laboratorio. Da lì sono poi passati al negozio, dove hanno saccheggiato i dolciumi prima di far perdere le loro tracce. Sull'episodio indagano i Carabinieri.

