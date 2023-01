In malattia sul posto di lavoro, produceva e vendeva abusivamente dolciumi

Per la scuola del Centro Italia dove lavora risultava in malattia. Lui, però, produceva abusivamente dolciumi natalizi nel suo paese, a Seminara, in provincia di Reggio Calabria, in un locale che in passato era un bar, ma ormai dismesso da due anni.

Nas in azione a Reggio Calabria

A scoprire l'illecito sono stati i Carabinieri, nel corso di controlli sulla produzione e vendita di dolci natalizi, conclusasi con il sequestro di 40 chili di prodotti privi dei requisiti di tracciabilità e preparati in ambiente sprovvisto di autorizzazione.

A Seminara, infatti, nei locali del bar dismesso, i carabinieri del Nas hanno accertato che venivano preparati e confezionati varie tipologie di dolci natalizi che successivamente venivano commercializzati nel reggino, anche attraverso l'uso dei social media. L'attività di produzione è stata immediatamente sospesa e le sostanze alimentari sequestrate saranno inviate alla distruzione tramite una ditta autorizzata.

