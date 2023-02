Cuocevano il pane con la legna di pallet: chiuse tre attività nel Casertano

Tre attività di panificazione del Casertano cuocevano il pane con legna di pallet. Questa la scoperta dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazione (Nas) di Caserta in seguito ai controlli "di Carnevale" effettuati in attività del settore alimentare.

Pane cotto con legna di pallet in tre attività del Casertano



Dopo le ispezioni, i militari hanno chiuso le tre attività di panificazione, in cui sono state riscontrate gravi carenze igienico sanitarie dovute alla mancanza di pulizia degli ambienti; sono emerse però anche carenze strutturali degli ambienti. In una delle attività, i carabinieri hanno scoperto che per alimentare il forno di cottura del pane venivano utilizzati pallet interi. Multe per migliaia di euro.

