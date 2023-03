Frodi alimentari, in due anni sequestrate 16mila tonnellate

Contro le frodi alimentari, dal Comando dei Carabinieri del Nas «sono stati eseguiti oltre 125mila controlli nel biennio 2021-2022 che hanno determinato l'accertamento di irregolarità in 28mila strutture e l'esecuzione di 343 misure cautelari nei confronti di persone responsabili di reati gravi e la segnalazione di ulteriori 31.600 violazioni penali ed amministrative». Lo ha detto il ministro della Salute Orazio Schillaci, durante la cerimonia per l'anniversario di istituzione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute e del Comando per la Tutela Agroalimentare.

Nel biennio 2021-22 sequestrate 16mila tonnellate di alimenti irregolari

Nel corso dello stesso periodo, ha aggiunto, «sono state sequestrate 16mila tonnellate di alimenti irregolari e 1,5 milioni di farmaci mal conservati o importati clandestinamente. Tra gli interventi più rilevati, la sospensione o chiusura di oltre 1.600 attività della filiera agro-alimentare per gravi carenze igieniche e l'oscuramento di 650 siti web che vendevano farmaci vietati e pericolosi per la salute».

Le cronache, ha sottolineato il ministro, «documentano che non è possibile abbassare la guardia, soprattutto nei confronti di servizi assistenziali rivolti alle fasce più deboli, quali gli anziani e disabili. Solo nell'ultimo anno i Nas hanno arrestato 25 tra medici e operatori, responsabili di reati gravi come maltrattamento e abbandono di persone incapaci e violenze nei confronti degli assistiti in strutture sociosanitarie per anziani».

© Riproduzione riservata