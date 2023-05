Palermo, sequestrati 500 kg di prodotti ittici in quattro ristoranti

Tra frigo e freezer: gamberi, scampi, cappuccetti, polpo, spigole, orate e altro ancora ma, secondo quanto accertato dalla guardia costiera, non tutto era conservato in buono stato e, soprattutto, non era accompagnato dalla necessaria documentazione sulla tracciabilità. Sono quattro i ristoranti di Palermo multati dai militari della capitaneria di porto al termine dei controlli effettuati nei weekend. Sequestrati complessivamente 500 kg di prodotti ittici.

Sequestrati 500 kg di prodotti ittici a Palermo

In due di queste attività, come riferisce PalermoToday, sono stati anche trovati e sequestrati 15 bicchieri di polpa di ricci di mare. Con la guardia costiera che ricorda che «dal primo maggio al 30 giugno vige il divieto di pescare, detenere, trasportare e commercializzare il riccio di mare. Tale periodo di fermo pesca biologico coincide con il periodo riproduttivo della specie ed è necessario per la sua salvaguardia». Tutto il prodotto sequestrato, dichiarato non idoneo al consumo umano dai medici veterinari dell’Asp, è stato affidato a una ditta specializzata e distrutto.

