Scoperta fattoria didattica "abusiva" nell'Agro Nocerino-Sarnese

Una fattoria didattica che esercitava l'attività nonostante la Regione Campania gli avesse sospesa la concessione. Ma non solo, al suo interno sono stati scoperti alimenti pronti per essere serviti ai bambini in gita privi di tracciabilità e mal conservati. Questa la scoperta dei militari del Reparto Carabinieri Tutela Agroalimentare di Salerno, unitamente a personale della Stazione Carabinieri di Angri (Sa) ed all'Asl Dipartimento di Prevenzione Uopc di Angri e Servizio Veterinario di Sant'Egidio del Monte Albino in un'azienda agricola nell’Agro Nocerino-Sarnese che ha ricevuto una multa di 8.500 euro.

Blitz in un'azienda agricola dell'Agro Nocerino-Sarnese in una fattoria didattica abusiva

All’arrivo dei militari, infatti, era presente una scolaresca di circa 100 bambini provenienti dalle province di Napoli e Salerno, in attesa del pranzo che si sarebbe dovuto svolgere in una serra ivi adibita abusivamente a sala ristorazione. Inoltre, la sala era stata allestita in assenza di autorizzazione e i locali cucina si presentavano in pessime condizioni igienico-sanitarie: scoperti 415 kg di prodotti alimentari di origine animale e vegetale in gran parte congelati, conservati in sacchetti e involucri completamente anonimi e privi di etichette idonee a consentirne la tracciabilità.

Pertanto, gli alimenti sono stati sequestrai e l’attività di ristorazione immediatamente sospesa, evitando che i bambini presenti potessero assumere alimenti di provenienza sconosciuta e pertanto potenzialmente dannosi per la salute. Gli accertamenti sono stati poi estesi agli animali presenti in azienda, otto dei quali, risultati privi delle previste marche auricolari e della documentazione di provenienza.

