Cocaina nei container di banane: sequestrati 270 kg alla dogana di Malta

La dogana di Malta ha intercettato 270 chili di cocaina in due container carichi di banane, in trasbordo dall’Ecuador alla Slovenia. I funzionari doganali hanno selezionato diversi container per la scansione ai raggi X, due dei quali hanno mostrato incongruenze. Gli agenti di Polizia della squadra Antidroga e gli agenti della Dogana hanno scaricato il carico e recuperato 170 pacchetti da un container e altri 100 pacchetti dal secondo, del peso di un kg ciascuno, e contenenti sospetta cocaina. I container erano in trasbordo dall’Ecuador a Capodistria in Slovenia. Il porto di Capodistria è considerato una delle rotte marittime più popolari per il traffico di droga. Bande criminali locali e straniere, soprattutto albanesi, operano nella città portuale e tra l’altro forniscono droga a clienti sloveni e italiani.

Intercettati 270 kg di cocaina in container di banane a Malta

FONTE: Italpress

© Riproduzione riservata