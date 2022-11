Regali di Natale? Boom di acquisti anticipati con Black Friday e Cyber Monday

I regali di Natale? Per risparmiare si fanno in anticipo! Tra Black Friday e Cyber Monday sale, infatti, a 5,3 miliardi di euro lo spesa degli italiani nel lungo weekend dello shopping con oltre quattro cittadini su 10 (43%) che anticipano l’acquisto dei regali di Natale di un mese e oltre. È quanto emerge dall’analisi Coldiretti/Ixè dalla quale si evidenza che complessivamente la spesa per l’intero periodo di promozioni ammonta a 169 euro a persona, seppur con notevoli differenze.

Gli italiani anticipano i regali di Natale

Se la maggioranza assoluta di chi ha fatto acquisti (51%) contiene il budget sotto la soglia dei 100 euro, un altro 27% arriva fino a 200 euro e un ulteriore 7% si spinge a 300 euro. Ma c’è anche un 5% di “paperoni” che è arrivato fino a 1.000 euro. Tra i canali preferiti di acquisto vince l'online, ma si segnala anche un recupero dei negozi tradizionali i più penalizzati da due anni di pandemia.

Quasi un italiano su 2 (48%) ha scelto di fare acquisti on line nelle giornate dedicate agli sconti iniziata con il Black Friday e concluse con il Cyber Monday. La crisi economica legata agli effetti della guerra in Ucraina imprime una spinta verso regali utili e all’interno della famiglia, tra i parenti e gli amici si preferisce scegliere oggetti o servizi a cui non è stato possibile accedere durante l’anno. Nella lista dei prodotti più gettonati ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza ed quest’anno anche l’enogastronomia da acquistare nei mercatini che si moltiplicano con l’arrivo delle festività.

© Riproduzione riservata