Si allarga il servizio di Deliveroo nelle Regioni del Centro-Nord

Deliveroo, piattaforma leader nell'online food delivery, si allarga nelle Regioni del Centro Nord e in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana.

Estende infatti il suo servizio in diversi Comuni, Gambolò (Pv), Cologno al Serio (Bg), Urgnano (Bg), Spirano (Bg), Ghisalba (Bg) e Verdello (Bg), in Lombardia; Abano Terme (Pd) e San Martino Buon Albergo (Vr), in Veneto; Correggio (Re) e Rio Saliceto (Re), in Emilia Romagna; San Giuliano Terme (Pi) e Lastra a Signa (Fi), in Toscana.

In queste città Deliveroo conta di collaborare e creare opportunità partner e rider.

A oggi Deliveroo, grazie al suo servizio riesce a raggiungere più del 50% della popolazione italiana.

