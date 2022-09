Heinz Beck testimonial di eccellenza e qualità per Miele

Miele continua il suo impegno all’insegna della premiumness, che per il brand tedesco leader nel settore degli elettrodomestic, si traduce in innovazione e performance. Un percorso che, negli anni, ha visto Miele avvicinarsi a grandi nomi di chef. Da qui nasce una nuova e prestigiosa collaborazione, che si pone come un tassello chiave nel racconto valoriale del brand: lo chef di fama internazionale Heinz Beck, 3 stelle michelin e socio Euro-Touqes Italia, si unisce alla squadra Miele e diventa portavoce di eccellenza e qualità.

Chef Beck rappresenta una vera e propria istituzione, dal 1994 alla guida de “La Pergola” del Rome Cavalieri, ristorante che ha portato al riconoscimento delle 3 Stelle Michelin.

«Ritengo che una cucina riesca a lasciare emozioni indelebili quando racchiude in se creatività, tradizione, ricerca e salute.» afferma Chef Heinz Beck. «Da sempre, in tutti progetti della Beck & Maltese Consulting, mettiamo al primo posto innovazione e sostenibilità ed avere al nostro fianco un partner come Miele che condivide i nostri stessi valori ci rende davvero fieri ed entusiasti».

Heinz Beck

Il percorso di avvicinamento tra lo Chef e il brand premium di elettrodomestici è iniziato in occasione di Taste of Roma, rassegna gastronomica della capitale. Presso lo stand Casa Miele – In cucina da me, Heinz Beck ha tenuto due masterclass di grande successo raccontando il suo legame più intimo e personale con la cucina.

Il pluripremiato Chef non è solo il volto di una cucina di altissima eccellenza e sperimentazione, ma anche di una ricerca costante in termini nutrizionali. Miele diventa quindi un alleato importante per Chef Beck che, grazie alle innovazioni e alle tecnologie dei prodotti del brand, sperimenterà nuove modalità per la trasformazione e la conservazione delle materie prime andando a preservarne le caratteristiche, per esaltarne il sapore, dove il gusto riesce a convivere senza compromessi con la salute.

La visione comune tra Miele e Heinz Beck darà vita ad una collaborazione, che vedrà lo chef coinvolto in una serie di video dal carattere emozionale e attività on site in occasione di eventi sul territorio, con una particolare attenzione alla città di Roma.

«Sono molto orgoglioso di questa collaborazione con lo Chef tre stelle Heinz Beck. Sono sicuro che lo Chef, portavoce dell’importanza di una sana alimentazione, e Miele con la sua costante ricerca tecnologica sui prodotti, possano insieme migliorare la qualità della vita delle persone grazie ad una corretta scelta, trasformazione e conservazione delle materie prime» - Andrea D’Aloia, Direttore Marketing Miele Italia.

