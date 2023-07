Ifse e Rational insieme per la formazione nell'agroalimentare

Da oltre 15 anni Ifse mette a disposizione la propria esperienza nella formazione professionale di altissimo livello a chi desidera intraprendere una carriera nel mondo della ristorazione o perfezionare la propria tecnica. L’obiettivo principe è quello di promuovere, proprio attraverso la formazione, il settore agroalimentare italiano nel mondo e contribuire alla lotta della contraffazione alimentare che rappresenta un problema per un Paese come il nostro, dove il patrimonio agroalimentare è uno dei punti di forza dell’economia.

Sin dall’inizio la scelta di Ifse è stata di mettere a disposizione dei propri studenti il meglio della tecnologia al fine di permettere loro di apprendere nel migliore dei modi. Da qui la volontà di legarsi a partner eccellenti con strumenti all’avanguardia e di ultima generazione. Rational non poteva che essere la scelta n. 1 per gli strumenti di cottura. E infatti, nell’incantevole cornice del castello Piobesi Torinese, convivono proficuamente il fascino antico di una delle più prestigiose costruzioni del medioevo italiano, insieme ai sistemi di cottura di ultima generazione, fiore all’occhiello della tecnologia.

«La possibilità di far lavorare i nostri allievi con il meglio della tecnologia – racconta Raffaele Trovato, direttore generale e fondatore di Ifse – agevola la formazione su diversi fronti: praticità, precisione d’esecuzione e opportunità di standardizzare in maniera positiva la produzione. In questo modo possono lavorare meglio, ottimizzando i tempi didattici a favore di una preparazione più ampia e approfondita».

Nelle cucine di Ifse , Rational è presente con 4 forni combinati professionali iCombi Pro e un iVario Pro, l’apparecchio multifunzione. La miglior tecnologia disponibile sul mercato e le funzioni intelligenti che fungono da assistenti hanno un impatto molto positivo sugli studenti e la loro formazione. Per far percepire al meglio i vantaggi ottenibili, le apparecchiature Rational vengono utilizzate inizialmente solo in modo tradizionale attraverso le funzioni manuali; poi, in un secondo momento, viene insegnato a sfruttare tutte le loro reali potenzialità. In questo modo l’impatto è molto forte e fa percepire chiaramente il valore aggiunto di avere un alleato di questo tipo in cucina.

Marco Iozzolino, National Corporate Chef Rational , commenta così «La collaborazione con Ifse è nata in maniera semplice nel momento in cui, con Raffaele, ci siamo accorti che stavamo aspirando allo stesso obiettivo: dare agli studenti il meglio, per far sì che, una volta entrati nel mondo del lavoro, essi possano portare cultura, conoscenza e innovazione nel settore ristorativo e agroalimentare. La cucina del futuro Rational si sposa perfettamente con i piani formativi innovativi di Ifse, con le sue aule didattiche d’avanguardia e una classe docente di livello. Avere studenti diplomati in Ifse per Noi vuol dire avere allievi che conoscono il potenziale delle attrezzature Rational e che porteranno nel mondo del lavoro i benefici di Rational come standard di alta qualità».

Se proviamo a immaginare quella che sarà la cucina del futuro, dobbiamo prendere in considerazione sia gli aspetti alimentari che quelli organizzativi e tecnologici. In termini di alimentazione la tendenza è quella di utilizzare la materia prima in maniera corretta, snaturandola il meno possibile e mantenendola salubre. In termini organizzativi la necessità è l’ottimizzazione dei processi e dei tempi per poter lavorare in maniera efficace. Grazie alla tecnologia Rational tutto questo è facilmente ottenibile: i processi di cottura mantengono inalterate le proprietà organolettiche del cibo e le funzioni intelligenti garantiscono il miglior risultato senza necessità di controllo da parte dell’operatore e con tempi notevolmente ridotti.

La collaborazione tra Ifse e Rational intende far sì che studenti e aspiranti professionisti possano apprendere attraverso le migliori attrezzature di cucina, per essere in grado di offrire, a loro volta, il meglio della cucina italiana sulle tavole di tutto il mondo.

