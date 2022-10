Sartieri 1931 inaugura il suo Wine Bar a Casteggio

Con attesa ed entusiasmo, il 22 ottobre scorso è stato inaugurato il Wine Bar Sartieri 1931, lo spazio della cantina dell’Oltrepò Pavese destinato alla vendita, alle degustazioni e alla scoperta, anche attraverso un percorso food, dei vini firmati Sartieri 1931. Un appuntamento annunciato da tempo e volto a celebrare, ancora una volta, l’intraprendenza e la passione della famiglia Saviotti che, forte della secolare storia vitivinicola alle spalle, ha dato vita prima alla nuova collezione di etichette e ora a un accogliente Wine Bar, comodo e facile da raggiungere, in Via Milano 44, a Casteggio (Pv).

«Un altro sogno che si realizza - ha commentato con emozione Valerio Saviotti, titolare della cantina - È un progetto ambizioso, per il quale abbiamo lavorato a lungo. Volevamo dare un ulteriore messaggio di quanto sia importante il nostro impegno e di quanto sia vasta la passione che mettiamo nel produrre vini. Qui le nostre etichette trovano una posizione privilegiata, così che possano essere gustate, provate, acquistate e ammirate da tutti. Spero che il Wine Bar Sartieri 1931 si trasformi in un luogo d’incontro per celebrare la qualità e la bellezza del nostro territorio».



Originale e accogliente, il Wine Bar Sartieri 1931 si presenta con un’ampia vetrata, tale da permettere al visitatore una veduta diretta sul panorama della zona, instaurando subito un contatto con l’ambiente. Sullo stesso principio anche il corridoio arredato in legno dai toni naturali, così da richiamare il legame con il territorio: sugli scaffali sono posizionate, in bella mostra, le bottiglie della gamma Sartieri 1931. Davanti al bancone centrale, una serie di tavoli riportano come piano d’appoggio lo stesso legno usato per gli arredi del corridoio: proprio questi tavoli sono i protagonisti dei momenti conviviali e dedicati all’aperitivo, suddiviso in varie proposte. Infatti, l’offerta gastronomica da abbinare alle etichette della cantina vede alternarsi i prodotti di stagione, oltre a garantire la presenza costante dei noti e amati salumi dell’Oltrepò, come per esempio il Salame di Varzi Dop, affiancato da coppe e pancette. Non mancano di certo i formaggi (vaccini e caprini), tutti prodotti negli agriturismi e nei caseifici della zona. Si può degustare anche la tipica Schita, una sorta di “frittella” dalle origini antiche, e la tradizionale salsa verde. Qui è disponibile anche il Dolce e Brusco, un’altra ricetta antichissima della zona che unisce ingredienti salati a ingredienti dolci. Complessivamente il Wine Bar conta 30 coperti e sarà possibile prenotarlo anche per eventi privati sino a un totale di 80 persone. Inoltre, in occasione delle giornate di sole o per la prossima bella stagione, ci sarà a disposizione un ampio giardino con dehors. Attualmente il locale è aperto per acquistare le etichette Sartieri ma, a breve, sarà possibile fare soste prolungate al Wine Bar Sartieri 1931 - o prenotando tramite il sito o fermandosi direttamente in loco - per gli aperitivi e per fare degustazioni guidate da scegliere tra più opzioni.



Sartieri 1931 offre una ricca gamma di vini bianchi e rossi: Provincia di Pavia Riesling Igt Zefir è il bianco fermo. Tra i rossi Provincia di Pavia Barbera Igt Tuxedo in versione Red e Gold, Provincia di Pavia Cabernet Sauvignon Igt Madagascar, Provincia di Pavia Igt Croatina Suit e Provincia di Pavia Merlot Igt Figurino. Tra le bollicine, il Metodo Classico Première e il Metodo Classico Rosato Allure. Per maggiori informazioni: www.sartieriwines.it/shop



L’Azienda Agricola Sartieri 1931 può contare su 40 ettari di proprietà, di cui 20 vitati, nel comune di Borgoratto Mormorolo. Le vigne sono state impiantate in periodi diversi, dal 1978 al 2018. I vitigni presenti sono: Barbera, Cabernet Sauvignon, Croatina, Merlot, Pinot Nero, Riesling Renano. Sartieri 1931, riportando il suo anno di nascita, vuole onorare Vitale Perucchini, zio di Enrica Saviotti, titolare dell'azienda, ma soprattutto fondamentale protagonista nel rilancio e rinascita del progetto aziendale, grazie alle sue idee innovative e visione imprenditoriale.



