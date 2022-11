Dario Stefàno nominato ambasciatore emerito di Città del vino

L’onorevole Dario Stefàno, padre della legge sul turismo del vino e autore insieme a Donatella Cinelli Colombini di due libri guida sull’enoturismo (Turismo del Vino in Italia. Storia, normativa e buone pratiche e Viaggio nell'Italia del vino) è stato nominato ambasciatore emerito di Città del vino per la sua vicinanza alle attività e ai valori dell’Associazione nazionale dei comuni vitivinicoli italiani, come del resto dimostra la collaborazione avviata già lo scorso anno per la redazione dell’Osservatorio nazionale sul turismo del vino, dando un contributo importante sugli aspetti normativi del settore. Il titolo di Ambasciatore delle Città del Vino gli è stato conferito oggi al Pavillion del Portopiccolo di Sistiana (Trieste) durante la Convention delle Città del Vino, in programma a Duino Aurisina, “Città Italiana del Vino 2022”

L’onorevole Dario Stefàno



«Ringrazio, emozionato, per la nomina ad ambasciatore emerito di Città del vino» è quanto dichiara dal palco di Duino Aurisina Stefàno durante l’assemblea nazionale dell’importante associazione che lega i Comuni al vino. La consegna del riconoscimento ha caratterizzato i lavori assembleari della Convention d'Autunno delle Città del Vino in corso in Friuli-Venezia Giulia, a Duino Aurisina - Città Italiana del Vino 2022.



«A rendermi ulteriormente orgoglioso di questa nomina sono le motivazioni «per la capacità e il prezioso aiuto per la crescita dell’associazione. Una crescita - quella vostra - che si radica nell’impegno profuso a diffondere la passione per il vino e per lo straordinario universo che racchiude e che coinvolge».



«Insieme a Città del vino - continua Stefàno - abbiamo condiviso e traguardato la norma sull’enoturismo. Sempre con Città del vino, abbiamo dato vita al primo Osservatorio per l’enoturismo in Italia perché sappiamo che molto è stato fatto ma moltissimo è ancora da fare».



«Ringrazio quindi il presidente, Angelo Radica, il direttore Generale, Paolo Corbini, e tutti quanti per questo importante riconoscimento. Rinnovando l’impegno a continuare a lavorare per una realtà - quella del vino italiano - che è pivot della nostra identità e della nostra ricchezza. Oggi è il tempo di ispirare politiche attive che garantiscano al comparto tutte le energie e risorse perché questo asset di sviluppo evidenzi e pratichi tutte le potenzialità di cui è portatore».

© Riproduzione riservata