Nata la startup che lancia gratis nel metaverso le cantine italiane

Il futuro del vino italiano passerà anche dal metaverso. Nasce, infatti, Cellarverse, la prima startup che lancia gratuitamente nel metaverso le cantine italiane e le veste di arte. Si possono comprare dei certificati (Nft) che garantiscono la proprietà della bottiglia ma si può decidere di riceverla a casa quando si vuole.

E si possono ricevere anche bottiglie personalizzate da diversi artisti emergenti: il primo sarà Mr. Savethewall, l'artista comasco esponente della street art e divenuto famoso per i suoi murales inusuali, realizzati non direttamente sui muri bensì su nastro adesivo facilmente removibile.



Oltre ad acquistare certificati delle singole bottiglie a prezzi vantaggiosi è possibile partecipare a una community virtuale, nel metaverso, dove incontrarsi per eventi e momenti di approfondimento, con una user experience immersiva, mentre per le cantine entrare nel metaverso è completamente gratuito.

«Selezioniamo solo bottiglie particolari sia vintage sia collezioni speciali realizzate esclusivamente per essere vendute tramite l'acquisto di un Nft (come una collezione numerata di 12 bottiglie di Jarno Rosso del Podere Castorani firmate a mano da Jarno Trulli). Il numero massimo non è definito ma non puntiamo su grandi numeri quindi difficilmente pianificheremo più di 240 bottiglie della stessa cantina in un anno. A differenza di altri che entrano nel mondo degli Nft con numeri dai 1000 in su, la nostra idea è quella di rimanere contenuti con i rilasci per creare maggior valore e unicità all'Nft associato alla bottiglia fisica cosi come prodotta dalla cantina o con la collaborazione di un artista» spiega il Ceo, Rosangela Mastronardi.



Cellarverse è una start up nata da un'idea di Paolo Angeleri e Rosangela Mastronardi con il supporto di Salvatore Bruno, Antonella Groppo e Daphne Rechberger.

