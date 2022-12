A Capodanno all’estero si brinda con le bollicine italiane

La fine del 2022 si avvicina e salgono ad oltre 700 milioni le bottiglie di spumante italiano che verranno stappate all'estero, oltre i 2/3 della produzione nazionale, con il record storico dei brindisi made in Italy. Lo rileva una stima di Coldiretti in occasione del Capodanno, dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta un valore delle esportazioni all'estero di più di 2 miliardi (+23%), sulla base delle previsioni su dati Istat.

Se in Italia lo spumante si classifica come il prodotto più presente nei cenoni di fine anno, all'estero non sono mai state richieste così tante bollicine italiane, ed in numero di bottiglie dominano nettamente nei brindisi globali davanti allo champagne francese, che però riesce ancora a spuntare prezzi superiori.

