Campari da urlo nel primo semestre 2022: vendite per 1,26 miliardi di euro

Con lo slancio positivo degli aperitivi e il cambio euro-dollaro favorevole, Campari festeggia la chiusura del primo semestre: utili rettificati in crescita del 40,4% su base annua a quota a 220,2 milioni.



Il gruppo ha registrato vendite nette pari a 1,26 miliardi di euro, con una variazione totale pari al +25,6% (la variazione organica: +19,2% sul primo semestre 2021).



Tra i brand iconici, Aperol è cresciuto del 37,3%, grazie ai mercati chiave come Italia (+35,4%), Germania (+54,7%), Francia (+39,6%), Spagna (+206,8%), e Stati Uniti (+20,7%) come anche in tutti gli altri mercati europei.



«Nel complesso, abbiamo avuto una prestazione molto forte nel primo semestre, in particolare per quanto riguarda gli aperitivi ad alto margine sui mercati europei, grazie al forte slancio sottostante e alla ripresa delle vendite nei locali sostenute da condizioni meteorologiche e da prezzi favorevoli» ha spiegato il chief executive officer del gruppo, Bob Kunze-Concewitz.



E il resto del 2022? Nnonostante la volatilità e l’incertezza permangano a causa della pandemia e delle tensioni geopolitiche in corso, rimaniamo fiduciosi rispetto alle dinamiche positive del business per i nostri principali brand e mercati», conclude Kunze-Concewitz.

© Riproduzione riservata