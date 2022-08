Expo Chianti classico torna a settembre a Greve

Dall'11 settembre a Greve in Chianti (località in provincia di Firenze) si celebra la 50ª edizione di Expo Chianti Classico, tradizionale dedicata al vino.

Oltre 60 i produttori dei Comuni del Chianti fiorentino e senese, con 125 etichette di tutto il territorio del Gallo nero, presenti in piazza Matteotti. La manifestazione è organizzata dal Comune di Greve in Chianti in collaborazione con il Consorzio Vino Chianti Classico.

«Dopo due anni di stop e versione ridotta l'Expo Chianti Classico torna alla sua configurazione originale con oltre sessanta aziende che espongono le proprie eccellenze in piazza Matteotti», ha spiegato il sindaco Paolo Sottani all'Ansa.

