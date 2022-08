La birra costa troppo: il West Ham vuole far causa ai proprietari dello stadio

Il West Ham, società calcistica del massimo campionato inglese, ha minacciato di intraprendere un'azione legale contro i proprietari del London Stadium, lo stadio in cui il club gioca le sue gare casalinghe. Il motivo? La birra costa troppo.

I tifosi degli "Hammers" si trovano infatti a pagare un minimo di 7,3 sterline per una birra e 4,5 sterline per una Coca Cola. Cifre ritenute troppo alte.

Nell'ultima sfida di coppa i prezzi sono scesi rispettivamente a 6,6 e 4,1 sterline, ma sia i tifosi sia la società pensano ancora siano troppo alti. «Quando la società ha concordato l’accordo di concessione, ci siamo assicurati che i tifosi fossero protetti. I prezzi attuali non lo riflettono. Abbiamo cercato in ogni modo di incoraggiare lo stadio a ridurre i prezzi e metterli in linea con i termini dell’accordo, ma finora si sono rifiutati di farlo. Sono in corso discussioni con il London Stadium e il Delaware North e continueremo a combattere per conto dei nostri sostenitori», si legge in una nota del club.

