Campari acquisisce Howler Head Kentucky Straight Bourbon Whiskey

Campari ha firmato un accordo con Catalyst Spirits per acquisire una partecipazione iniziale del 15% di Howler Head Kentucky Straight Bourbon Whiskey al gusto naturale di banana, con un percorso verso il controllo totale nel medio termine.

In concomitanza ha ottenuto i diritti esclusivi per la distribuzione globale del brand.



Lo rende noto un comunicato della Campari, nel quale si specifica che Howler Head è il whiskey aromatizzato partner ufficiale dell'Ultimate Fighting Championship (Ufc) ed è "rapidamente diventato uno dei marchi di whiskey in più rapida ascesa negli Stati Uniti".

© Riproduzione riservata