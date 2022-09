Quando la “musa” e una bottiglia di Champagne: Ryuichi Sakamoto per Krug

Lo champagne come “musa” ispiratrice. Si intitola “Suite for Krug in 2008” il progetto in collaborazione tra la celeberrima maison di Champagne e il compositore giapponese Ryuichi Sakamoto - vincitore di un Oscar nel 1988 per la colonna sonora del film "L’Ultimo Imperatore".

Ryuichi Sakamoto per Krug. Fonte: www.krug.com



La sinfonia, la cui stesura è iniziata nel 2019 ed ha richiesto 18 mesi di lavoro, è ispirata da tre Champagne figli dell’eccezionale annata che fu il 2008: Krug Clos du Mesnil 2008, Krug 2008, e Krug Grande Cuvée 164ème Édition, ognuno dei quali ha ispirato uno dei tre movimenti di cui la suite si compone.



Sakamoto non si è limitato alla degustazione delle bollicine francesi, ma ha tratto ispirazione anche dalle visite in cantina e dagli incontri con Julie Cavil, capo cantiniera della maison. Nella composizione sono inoltre inseriti alcuni suoni registrati all’interno delle cantine e nei vigneti di Krug.



A partire dal mese di settembre Krug proporrà tre concerti a New York, Londra e Tokyo con un’orchestra di 36 elementi che saranno poi convertiti in un’esperienza multisensoriale grazie alla tecnologia 3D di Devialet e ospitati in 15 locali in giro per il mondo.

