Etichette salutistiche sul vino, Lollobrigida: «Irlanda irresponsabile»

Il ministro dell'Agricoltura e della sovranità alimentare torna a sottolineare il secco no dell’Italia (ma non solo) alle etichette salutistiche irlandesi sugli alcolici, che di fatto paragonerebbero il vino alle sigarette. Da Pordenone, a margine dell'inaugurazione della fiera Aquafarm, il ministro afferma: «Da parte di alcune nazioni, in particolare l'Irlanda, c'è il tentativo di stigmatizzare alcune produzioni, in particolare il vino, che riteniamo totalmente irresponsabile».

Francesco Lollobrigida

Parole dure anche contro il Nutriscore che non informa ma condiziona. «C’è un tentativo di avere un’etichettatura che non serve ad informare ma a condizionare - ha continuato - come il Nutriscore, che evidentemente non porta al risultato che l’etichettatura si pone, cioè quello di informare correttamente le persone che comprano, ma a indirizzarle verso un prodotto rispetto ad un altro, in base non a una qualità oggettiva, ma ad un algoritmo, che avvantaggia alcune produzioni iper-trasformate a danno di produzioni di altissima qualità che garantiscono benessere e che fanno parte da sempre della dieta mediterranea».

