Nello Champagne arrivano i maiali… “viticoltori”

I maiali… viticoltori! Non è uno scherzo. I maiali "kunekune", una parola Maori che significa "tondo e grasso", tra i filari di vite nella Champagne francese stanno assicurando un lavoro "accurato" e "preciso" in grado di combattere le erbacce, la muffa e altri funghi e di aerare il terreno.

Un esemplare di maiale kunekune



Testati per la prima volta l'anno scorso nella regione vinicola di Bordeaux, i maiali potrebbero essere una scelta migliore rispetto alle pecore, che "si limitano a tagliare" le piante indesiderate.



Secondo Olivier Zebic, consulente dell'industria vinicola, i maiali consentono una riduzione "molto significativa" dell'uso di trattamenti chimici.



Il kunekune potrebbe costituire un elemento fondamentale per l'obiettivo dell'ente regionale per l'industria dello champagne di certificare il 100% dei coltivatori come eco-compatibili entro il 2030.

© Riproduzione riservata