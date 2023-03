La Grappa della Valle d'Aosta è Igp

La Grappa della Valle d'Aosta è a Indicazione Geografica Protetta (Igp). Lo annuncia la Commissione europea. La Grappa della Valle d'Aosta è ottenuta esclusivamente da uve prodotte e lavorate nel territorio della regione autonoma Valle d'Aosta, ricorda. La produzione avviene, come da tradizione, per distillazione diretta delle vinacce in piccoli alambicchi artigianali discontinui.

La Grappa della Valle d'Aosta

La fama della Grappa della Valle d'Aosta, dalle note aromatiche floreali, balsamiche e fruttate, affonda le sue radici in un'antica tradizione di produzione artigianale della grappa. La Grappa della Valle d'Aosta verrà ora aggiunta all'elenco delle 259 bevande alcoliche già protette.

