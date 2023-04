Gli italiani e il caffè: siamo i settimi consumatori al mondo

Gli italiani amano il caffè, si sa! Tanto che l'Italia al mondo è il settimo Paese a livelli di consumi di caffè, con 5,2 milioni di sacchi annui, 95 milioni di tazzine di caffè, ovvero 1,6 in media per italiano. Questa la stima economica rilanciata, su fonte Mediobanca, da Sca Italy, associazione di categoria che si impegna a supportare la filiera del caffè, creando una comunità globale, che mira, non solo a valorizzare il caffè di qualità e mantenere elevati standard, ma anche a rendere la catena del valore più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale.

Caffè, Italia settimo Paese al mondo per i consumi



Con il report, diffuso nel quadro di una guida allo Specialty Coffee, si segnala che l'esportazione di caffè torrefatto dall'Italia è aumentata del 12,9% lo scorso anno e che ogni giorno nel mondo si consumano 3,1 miliardi di tazze di caffè e si stima che il numero aumenterà fino a raggiungere le 3,8 miliardi di tazzine giornaliere entro il 2030. Sca Italy sottolinea che la denominazione Specialty Coffee nasce negli anni '70 negli Stati Uniti e indica il caffé nella sua massima espressione, accuratamente selezionato, frutto di una produzione realizzata in particolari condizioni di cura climatiche e ambientali, che gli conferiscono un gusto e un aroma unici.

