Sequestrate oltre 1.500 bottiglie di birra "alla cannabis", senza cannabis

Nonostante quanto riportato in etichette, la birra "alla cannabis" ma in realtà non conteneva nessun ingrediente riconducibile alla pianta. I carabinieri Forestali di Varese e del Reparto tutela agroalimentare di Torino hanno sequestrato oltre 1.500 bottiglie di birra "alla cannabis" in vari supermercati della provincia di Varese, per "informazione non leale al consumatore".

Operazione in cui veniva individuata una partita di birra venduta in bottiglie di vetro da 33 cl, prodotta in Repubblica Ceca per conto di una ditta svizzera, con etichettatura non conforme a quanto stabilito dalle norme vigenti in materia di etichettatura. Questo, secondo il regolamento Europeo sulla comunicazione al consumatore, rappresenta un illecito.

