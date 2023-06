Niente Champagne (e vino e birra) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma non per i Vip

Niente Champagne (e vino e birra) alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il veto all’alcol negli stadi e in tutti i siti delle competizioni è stato deciso dal Comitato organizzatore sulla base della "legge Evin" del 1991, che fissa le regole per la pubblicità e il consumo di bevande alcoliche in determinati luoghi. Stando a quanto si apprende, sarà vietato servire vino, birra o champagne "in tutti i luoghi di attività fisica e sportiva", secondo quanto prescrive la legge. Nonostante le regole, diversi ambiti sportivi - compresi ad esempio alcuni impianti dedicati al rugby - riescono a derogare, consentendo bevande alcoliche per il loro pubblico. Gli organizzatori della Coppa del mondo di rugby 2023, utilizzeranno la deroga che consente ai sindaci di autorizzare, fino a 10 volte all'anno e per una durata di 48 ore, il consumo di vino o birra nell'ambito di impianti sportivi, quali lo Stade de France o il Velodrome di Marsiglia.

A Parigi 24 divieto di alcolici, ma i Vip non rinunciano allo Champagne

Niente da fare, invece, per gli spettatori delle Olimpiadi 2024, con l'eccezione dei tifosi Vip: le proposte per l'accoglienza nei palchi più costosi o nelle tribune top, alcune pubblicate anche sul sito ufficiale dei Giochi, vedono un menu "comprendente champagne all'arrivo degli invitati e servizio al bar con vino e birra". La prestazione "VIP" in un palco o un salone dello Stade de France costa 4.900 euro più IVA a persona per assistere - con una coppa di champagne in mano - alla finale dei 100 metri maschile il 4 agosto 2024.

© Riproduzione riservata