Miles Karemacher è il nuovo general manager per l'Italia di Coca-Cola

Coca-Cola Hbc Italia ha annuncia la nomina di Miles Karemacher a general manager dal 1 giugno 2023. Secondo quanto riporta un comunicato, avrà il compito di rafforzare la crescita sostenibile di Coca-Cola Hbc Italia sul mercato, contribuendo nel contempo agli obiettivi di gruppo e guidando le quasi 2.000 persone che lavorano nelle 6 fabbriche in Veneto, Piemonte, Abruzzo, Basilicata e Campania, nell’headquarter di Sesto San Giovanni e in una delle forze commerciali più grandi del Paese.

«Sono lieto di tornare in Italia, Paese nel quale ho cominciato la mia esperienza professionale all’interno di Coca-Cola Hbc, in un momento caratterizzato da grande dinamismo nel settore e grandi opportunità, dopo anni di incertezze - ha detto Karemacher. Il mio impegno sarà rivolto non solo a rafforzare il nostro ruolo di Total Beverage Partner 24/7, ma anche ad accelerare gli sforzi verso una reale economia circolare, massimizzando gli investimenti nel Paese in chiave di sostenibilità».

38 anni, australiano, Karemacher è entrato in Coca-Cola Hbc Italia nel 2016 come Commercial Excellence Director e dal 2019 a oggi è stato General Manager di Coca-Cola Hbc Irlanda e Irlanda del Nord. Prima di Coca-Cola Hbc ha lavorato in SABMiller, dove ha ricoperto diversi ruoli senior in ambito commerciale e finanziario, tra cui quello di Global Head of Revenue Growth Management. Karemacher subentra a Frank O’Donnell che è stato nominato Direttore della regione commerciale che comprende Adria, Bulgaria, Grecia e Cipro, Macedonia del Nord, Romania, Serbia e Montenegro e Ucraina-Armenia-Moldavia.

