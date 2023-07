Ocm Vino, il 21 luglio il bando per promuovere le etichette italiane all'estero

Il 21 luglio uscirà il bando su Ocm Vino. A dirlo il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Obiettivo promuovere all’estero il vino italiano di qualità. Per questo sono state stanziate risorse per oltre 98 milioni di euro l'anno destinate agli operatori della filiera vitivinicola per la promozione all'estero del vino italiano di qualità. Lo prevede il decreto sulle modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi dell'Ocm vino", ovvero dell'Organizzazione comune del mercato vitivinicolo, firmato il 26 giugno dal ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. La misura è prevista dal nuovo Piano strategico nazionale o Pac.

Ora ci siamo e Lollobrigida specifica che il «il 21 luglio uscirà il bando dell'Ocm Vino, dopo un confronto dialettico con l'Unione europea e con le Regioni, con le quali abbiamo cercato una formula di pari responsabilità per evitare incresciosi incidenti che si sono verificati nel passato».

«Investire nelle nostre imprese è la scelta - ha aggiunto il ministro Lollobrigida - che il governo sta mettendo in campo, con attività di sostegno e iniziative sulla promozione. Noi siamo un Paese esportatore, è impensabile, come qualcuno ha ipotizzato con la scelta sulla Sovranità alimentare, chiudere gli scambi, ma va valutato come fare e valorizzare l'export. Stiamo cercando di coinvolgere tutti gli operatori e il sistema fiere, e ringrazio Vinitaly qui presente con l'amministratore delegato Maurizio Danese. Faremo promozione anche in luoghi simbolo come il Parco Archeologico di Pompei e abbiamo accolto l'idea del ministro Crosetto di promuovere il vino italiano nei 31 porti dove nei prossimi porti farà tappa la nave Amerigo Vespucci».

