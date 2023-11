Fonte Margherita 1845 sponsor della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli a Fieracavalli 2023

«Fonte Margherita 1845 ha nei suoi valori e nei suoi comportamenti la promozione di stili di vita sani ed è naturale essere accanto alle competizioni sportive più prestigiose» dichiara Denis Moro, Ceo dell’azienda veneta di acque minerali delle Piccole Dolomiti, aperitivi e bevande rigorosamente analcolici.

Il brick eco friendly di Fonte Margherita

“Jumping Verona” con la “Longines FEI Jumping World Cup” è il fiore all’occhiello di Fieracavalli, il famoso salone internazionale di riferimento per il mondo equestre giunto alla 125ª edizione, organizzato da Veronafiere, in programma fino al 12 novembre. “Jumping Verona” è da 22 anni l’unica tappa italiana della Coppa del Mondo di Salto Ostacoli e si conferma ogni anno l’appuntamento indoor più atteso nel calendario nazionale e internazionale richiamando sempre i migliori binomi del panorama del jumping mondiale.

Fonte Margherita 1845 è tra gli official sponsor del “To Share The Italian Good Living”, l'esclusiva lounge allestita nei quattro giorni della Coppa del Mondo “Jumping Verona”. Gli atleti, i vip e le autorità presenti nella Vip Lounge di Coppa del Mondo useranno l'acqua minerale delle Piccole Dolomiti nel comodo brick eco-sostenibile Fonte Margherita 1845. L’acqua oligominerale è quella delle Valli del Pasubio, naturalmente povera di sodio, che sgorga dalla sorgente Camonda in un rigoglioso ambiente alpino.

La confezione è in cartone interamente riciclabile, incluso il tappo, e consente un suo facile riuso. Piacevole e accattivante il suo design, frutto della collaborazione di due professionisti che provengono da mondi diversi e che hanno trasferito nel brick le proprie visioni.

