Brita al Milan Coffee Festival per fornire acqua su misura

Dal 2 al 4 dicembre va in scena a Milano al Superstudio Più (via Tortona 27) l'evento internazionale dedicato al mondo del caffè: The Milan Coffee Festival. Un appuntamento dedicato ai professionisti e a tutti i coffee lovers per scoprire novità e tendenze e confrontarsi con i grandi player che guidano la rivoluzione del caffè in Italia, come torrefattori e produttori di attrezzature professionali. Brita è il water sponsor per garantire un'esperienza di gusto ricca e sicura.

Il mondo della caffetteria di qualità e dei servizi horeca, mai come in questo momento, ha bisogno di strade e sinergie nuove con particolare attenzione all'ambiente e alla sostenibilità. I consumatori, infatti, in questo momento sono fortemente orientati a una vita più attenta alla qualità e al rispetto dell'ambiente. Una consapevolezza che Brita ha nel suo dna e che vuole rimarcare con la partecipazione alla quarta edizione del Milan Coffee Festival.

Dal 2 al 4 dicembre Brita fornisce acqua su misura per il Milan Coffee Festival

In un water corner dedicato, l'azienda, leader nel settore del trattamento dell'acqua potabile, offrirà la possibilità a tutti gli espositori di rifornirsi per le preparazioni da effettuare durante le tre giornate e di acqua da bere. Sarà presente la Brita Water Spring, che permetterà di approvvigionarsi con tre tipologie di acqua ottimizzata con diversi metodi di trattamento, al fine di garantire la miglior resa in estrazione in base ai metodi adottati e alle qualità di caffè proposte. Le acque disponibili saranno: demineralizzata, decarbonizzata e addolcita. Il Milan Coffee Festival propone agli ospiti, come da tradizione, oltre al momento espositivo, un calendario ricchissimo di eventi nell'evento, dai contest alle performance, dalle degustazioni agli approfondimenti sulle tecniche di estrazione e latte art, che costituiscono ottime ragioni per partecipare alla manifestazione. Tra questi:

The Coffee Trail: un percorso di esperienze uniche durante tutto il festival, tra queste anche la Water Experience Brita;

Roast Masters: il prestigioso contest per aggiudicarsi il titolo di Campione Roast Masters 2023;

Latte Art Live: l'affascinante disciplina della latte art è protagonista;

The Mindful Coffee Tasting Experience: l'innovativa esperienza di una sessione di degustazione meditativa del caffè accompagnata dai suoni rilassanti di un bagno sonoro. Un'esperienza indimenticabile con i caffè preparati per questa esperienza unica saranno tutti con acqua Brita.

