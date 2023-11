"A Shot of Italy", la Sambuca Molinari limited edition firmata da Luca Barcellona

Molinari, storica azienda fondata nel 1945 da Angelo Molinari e oggi leader di mercato nel settore dei liquori dolci, presenta la nuova limited edition “A Shot of Italy” del suo prodotto più importante Molinari extra.

Oggi, la classica bottiglia Molinari si rinnova in una versione Limited Edition, presentandosi in una veste completamente inedita: un nuovo abito per mostrarsi al mondo cosi` diversa, ma anche cosi` uguale a sé stessa. Perché ogni bottiglia Molinari racchiude tutto l’orgoglio di essere italiani e la voglia di mostrarlo al mondo. E oggi la storia di Molinari e` pronta per impreziosirsi di un nuovo scintillante tassello: Luca Barcellona, un artista italiano di fama internazionale che entra nella street culture degli anni ‘90 iniziando come writer, per poi esplorare il mondo della calligrafia e dell’illustrazione.

A Shot of Italy la Sambuca Molinari limited edition

Attraverso il segno inconfondibile dell’artista prende forma il manifesto di Molinari, che celebra la condivisione e la socialità e che riassume in poche righe i valori e l’Heritage del brand. Un manifesto che merita di essere raccontato, condiviso e comunicato, e che è perfettamente sintetizzato nel claim della campagna di comunicazione da cui prende vita questo progetto: “A shot of Italy”.

Cambiare senza mai cambiare, e` forse questa la sfida più grande e la maggiore soddisfazione di chi riesce a innovarsi senza rinnegare la parte più vera di se´, rinnovandosi nella forma ma mai nella sostanza. «Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto attraverso cui raccontiamo ai nostri consumatori il manifesto del Brand. Condivisione, socialità, tradizione e italianità sono i valori portanti e rappresentano le fondamenta su cui è stata costruita anno dopo anno la storia di Molinari e da oggi arricchiscono ulteriormente la nostra iconica bottiglia» dichiara Anna Ballirano, Direttore Marketing Molinari.

Il progetto ideato e curato dalla creative community KleinRusso ha avuto il suo culmine con l’evento esclusivo per il lancio della Limited Edition by Luca Barcellona, organizzato nell’incantevole cornice dell’Acquaroof Terrazza Molinari. «Siamo fieri di aver contribuito a realizzare questo progetto che racchiude tutto il lavoro strategico e creativo svolto insieme al brand in questi anni e che trova la sintesi perfetta nel manifesto. Luca Barcellona è stata la scelta ideale per dargli forma e rendere questa Limited Edition davvero unica» dichiara Antonio Fatini, Partner e Chief Creative Officer di KleinRusso.

Oltre agli ospiti della serata, la nuova veste della bottiglia è stata svelata in anteprima anche sui canali social di Molinari. Durante l’evento l’artista si è inoltre esibito in una "live session” e ha personalizzato a mano alcune bottiglie, poi omaggiate agli invitati.

La nuova bottiglia Molinari Extra realizzata da Luca Barcellona, in Limited Edition, e` già diventata un oggetto del desiderio per cultori e appassionati. Qualcosa da possedere, ammirare e custodire: un altro piccolo e prezioso pezzo della storia di questa azienda italianissima ma dalla forte vocazione internazionale.

© Riproduzione riservata