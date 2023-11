Kettmeir vince il “Best Italian Sparkling Wine” per il secondo anno consecutivo

Al Merchant Taylors Hall di Londra la “Champagne & Sparkling Wine World Championships Award Dinner" - annuale evento celebrativo del concorso internazionale di spumanti più rispettato, completo e rigoroso al mondo, capitanato dall'esperto critico Tom Stevenson, Essi Avellan MW e George Markus - ha incoronato, tra le oltre 80 Gold Medals assegnate al Bel Paese, il Metodo Classico Athesis Brut Alto Adige Doc 2019 di Kettmeir “Best Italian Sparkling Wine”. Per la seconda volta consecutiva in dieci edizioni, la più prestigiosa e autorevole classifica internazionale delle bollicine italiane è stata scalata dal Metodo Classico Athesis Brut, un Alto Adige Doc fiero rappresentante del suo terroir d'origine, un'autentica bollicina delle Dolomiti.

Kettmeir si aggiudica per il 2° anno consecutivo il “Best Italian Sparkling Wine”

«Si parla tanto di territorio, e allora noi vogliamo che si senta da quando si mette il naso nel bicchiere. Chi beve Kettmeir deve pensare: ecco l'Alto Adige» ha affermato l'enologo Josef Romen. A ricevere l'ambito premio direttamente dalla commissione di giuria, Alessandro Marzotto, della quarta generazione della famiglia alla proprietà di Kettmeir, che così commenta: «Sono molto felice di questo riconoscimento che, dopo la sorpresa dello scorso anno, oggi giunge come una conferma per un piccolo territorio dall'altissimo potenziale e per un gruppo di lavoro che non smette mai di ricercare la qualità anche nei più piccoli dettagli».

Immersa nei vigneti di Caldaro, Kettmeir è una storica cantina altoatesina fondata nel 1919. Da sempre testimone della profonda cultura vitivinicola dell'Alto Adige e delle particolari condizioni climatiche favorevoli di questa terra, Kettmeir è un'azienda all'avanguardia, capace di valorizzare i vitigni locali situati sia a valle che in quota, producendo vini profumati, eleganti e territoriali. Pioniera della ripresa dell'antica tradizione spumantistica altoatesina, e della costituzione della “via altoatesina” alle bollicine, Kettmeir si distingue da tempo per la produzione di Metodo Classico Alto Adige DOC di particolare pregio.

Naturalmente eleganti, istintivamente raffinate, le bollicine dei Metodo Classico Kettmeir sprigionano già al primo assaggio un'intensa aromaticità e una freschezza deliziosa. Le altezze, generosamente offerte dal territorio altoatesino, i venti freddi del nord che incontrano le correnti calde del Mediterraneo e le decise escursioni termiche, creano l'ambiente ideale per le uve Pinot Bianco e Pinot Nero, e per lo Chardonnay. La gamma propone quattro millesimati nelle versioni: Extra Brut Riserva 1919, Pas Dosé, Athesis Brut Rosé e Athesis Brut, ogni anno apprezzati e pluripremiati dalla critica nazionale e internazionale.

