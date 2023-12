Cantina Tramin, torna il “Natale dei Cinque Sensi” con degustazioni guidate

Venerdì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 18, Cantina Tramin aprirà le porte della sede di Termeno (Bolzano) ai visitatori per il consueto appuntamento del "Natale dei Cinque Sensi", dove i partecipanti potranno degustare un ampio e accurato ventaglio di vini Tramin, in particolare le nuove annate della Selezione e della linea Classica, scegliendo tra diverse formule di assaggio. Tra le proposte spicca la degustazione guidata di cinque vini scelti da Cantina Tramin e serviti con diverse versioni del piatto altoatesino per eccellenza: i canederli. Si comincerà con Marjun Pinot Nero 2021, servito con canederli di speck in brodo, per poi passare al bianco Stoan 2022 abbinato, invece, a canederli agli spinaci e salsa di formaggio. Glarea Chardonnay 2022 sarà accompagnato da canederli di barbabietola conditi con salsa di rafano, mentre Nussbaumer Gewürztraminer 2022 sarà proposto con i canederli pressati di Graukäse serviti su un'insalata di cavolo bianco. Infine, per concludere in dolcezza, Roen Gewürztraminer Vendemmia Tardiva 2022 verrà abbinato con canederli dolci allo strüdel con panna montata.

Le sessioni d'assaggio guidate sono accessibili su prenotazione, dati i posti limitati, a un prezzo di 40 euro a persona negli orari 12:00, 13:00, 15:00 e 16:00. Durante l'evento i presenti avranno la possibilità di assaggiare, senza necessità di prenotazione e con un prezzo al calice, l'ampio listino di vini di Cantina Tramin, dalla linea classica alle Selezioni, incluse le nuove annate di Nussbaumer, Unterebner Pinot Grigio, Stoan, Maglen Pinot Nero Riserva, Urban Lagrein e il blend di uve cabernet e merlot Loam. Inoltre, per curiosi e appassionati, ci sarà l'opportunità di esplorare l'evoluzione di Urban e Nussbaumer con due verticali delle annate più interessanti.

Come nelle precedenti edizioni, non mancherà uno spazio dedicato agli stand degli artigiani del gusto locali, dove assaggiare e acquistare, in vista dei regali di Natale, chicche gastronomiche tipiche dell'Alto Adige. Si potranno assaporare le specialità del caseificio Degust Affineur dello chef stellato Hansi Baumgartner (Varna e Bressanone), il pescato genuino dell'allevamento ittico Schiefer di San Leonardo in Passiria (Bz) e i panificati croccanti del Gruber Baking. La gioielleria Posthaus Schmuck di Merano sarà l'azienda ospite di questa edizione. Nel suo stand saranno esposti pezzi unici realizzati a mano che richiamano elementi, forme e linee della pianta di vite.

