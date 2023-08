Vecchio Amaro del Capo partner di importanti eventi musicali in estate

L'estate è il periodo dell'anno in cui il piacere di stare insieme si fonde con la musica e i concerti, e il partner ideale per queste occasioni è senza dubbio Vecchio Amaro del Capo. Questo amaro, amato e cantato da molti, ha fatto della musica la sua espressione più autentica, creando momenti in cui la socialità e il piacere di condividere diventano protagonisti, proprio come accade durante i concerti.

Vecchio Amaro del Capo protagonista nelle notti estive di musica

Nuccio Caffo, amministratore delegato di Gruppo Caffo 1915, sottolinea come la musica sia parte integrante dello spirito di Vecchio Amaro del Capo, capace di creare momenti dove socialità e il piacere di stare insieme sono protagonisti, proprio come succede quando ci si incontra ai concerti. «Per questo abbiamo scelto di essere partner di eventi musicali importanti» ha affermato.

Uno degli appuntamenti clou di questa estate è il Roccella Summer Festival 2023, che avrà luogo a Roccella Ionica dal 2 al 27 agosto. L'evento, uno dei più importanti del panorama estivo nel sud Italia, ospiterà otto concerti con artisti del calibro di Articolo 31, Tananai e Fiorella Mannoia, insieme ad altri grandi nomi della musica italiana. Vecchio Amaro del Capo sarà presente in veste di main sponsor e i partecipanti avranno la possibilità di godersi uno shot ghiacciato del marchio direttamente dalla chill machine, servito a una temperatura di -20°C. Un'esperienza unica e rinfrescante, perfetta per apprezzare appieno il gusto inconfondibile di Vecchio Amaro del Capo mentre si lasciano trasportare dalle note della migliore musica del momento.

La musica è nel dna di Vecchio Amaro del Capo, grazie anche al celebre jingle che negli anni è diventato un vero e proprio tormentone, entrando a far parte della cultura popolare. Oggi, il nuovo jingle di Vecchio Amaro del Capo, con il suo ritmo irrefrenabile e contagioso, sta già conquistando gli italiani, diventando anch'esso memorabile.

Ma le esperienze musicali non si fermano al Roccella Summer Festival. Vecchio Amaro del Capo sarà anche protagonista al Color Fest 11 - Amarsi un po', un altro evento di rilievo che si terrà a Lamezia Terme, in Calabria, dall'11 al 13 agosto. In questa occasione, il marchio sarà presente insieme a Elisir S.Marzano Borsci, entrambi Official Drink della manifestazione, per accompagnare il ritmo degli artisti protagonisti delle serate e unire il pubblico nelle emozioni della musica.

Inoltre, per tutta l'estate, Emporia Gin, un gin premium ottenuto dalle bacche del raro ginepro fenicio, insieme all'antica Distilleria Mangilli famosa per le sue grappe uniche e i prosecchi doc, in collaborazione con Radio Rtl, faranno ballare il pubblico al Turmalin di Lipari. Una partnership esclusiva che unisce la bellezza dell'isola mediterranea all'eccellenza dei brand Caffo, creando momenti indimenticabili per tutti i presenti.

