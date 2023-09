Perrier-Jouët presenta la mostra "Goûter le Monde, Le Banquet des Merveilles"

Maison Perrier-Jouët presenta la sua prima mostra museale: "Goûter le Monde, Le Banquet des Merveilles", concepita come un viaggio attraverso la storia delle proprie collezioni e di quelle del Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale di Epernay. Un progetto che si basa sulla dimensione culturale della Maison, il cui patrimonio artistico attraversa oltre 200 anni, dalla sua fondazione fino alle sue collaborazioni contemporanee.

Allestita in uno spazio di duecento metri quadrati allo Château Perrier, "Goûter le Monde, Le Banquet des Merveilles" comprende pezzi del 17 ° secolo e del periodo Art Nouveau, creazioni contemporanee e prestiti da musei e collezionisti privati. Emerge un dialogo tra questi oggetti di epoche diverse, che hanno tutti un rapporto con la natura e contribuiscono alla meraviglia del mondo. La mostra è incentrata sulle dinamiche dell'abitare, della condivisione e dell'impegno.

La mostra è aperta a Epernay, in Champagne, dal 16 settembre all'11 dicembre 2023.

La mostra è concepita come un percorso attraverso la storia delle collezioni, in particolare quelle della Maison Perrier-Jouët, i cui inizi possono essere fatti risalire alla fondazione della Maison di Champagne nel 1811. Pierre-Nicolas Perrier e Rose-Adélaïde Jouët, i fondatori, hanno trasmesso al figlio Charles l'amore per l'arte e per la natura. Appassionato botanico e orticoltore con idee visionarie sulla viticoltura naturale, Charles Perrier costruì l'imponente Château Perrier – ora sede della mostra – tra il 1854 e il 1857. Questa residenza, con le sue magnifiche sale di ricevimento, fu lasciata in eredità a Henri Gallice, suo erede e nipote, nel 1878. Esteta e collezionista d'arte, Henri Gallice fece la conoscenza di Emile Gallé, uno dei pionieri del movimento Art Nouveau.

Su richiesta di Henri Gallice e di suo fratello Octave, il famoso artista e botanico decorò una delle Magnum della Maison con un motivo di anemoni giapponesi, che ricorda lo stile floreale degli champagne Perrier-Jouët. Da oltre un secolo questi fiori sono l'emblema della Maison e del suo profondo e sincero rapporto con la natura. Charles Perrier e Henri Gallice hanno dato inizio ad una collezione d'arte che riunisce oggetti che rappresentano la vitalità creativa delle rispettive epoche. La collezione è stata arricchita nel tempo ed è ora la più grande collezione privata di Art Nouveau francese in Europa.

"Goûter le Monde, Le Banquet des Merveilles" racconta la storia di questa collezione e, più in generale, esplora l'intimo legame tra i collezionisti e la natura. Il titolo della mostra è ispirato a un raro volume del 18° secolo appartenuto a Henri Gallice, "Le tableau des merveilles de l'univers". Le meraviglie in questione sono quelle della scienza, della vita vegetale e della tecnica del collezionismo, che forniscono ai visitatori della mostra spunti di riflessione. "La mostra offre un banchetto di meraviglie che ci invita ad assaggiare il mondo: in altre parole, siamo invitati a celebrare l’art de vivre, un modo generoso per interagire con il mondo e aprirsi agli altri", spiega Axelle de Buffévent, Directrice du Style di Maison Perrier-Jouët.

Per la Maison Perrier-Jouët, realizzare la mostra all'interno dello Château Perrier – diventato il Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale nel 2020 – significa che le sue idee possono essere diffuse a un pubblico molto più ampio. "La collezione Perrier-Jouët è concepita come un banchetto. In continua evoluzione, può essere condivisa, apprezzata e celebrata", afferma Axelle de Buffévent.

Per la mostra, Axelle de Buffévent e l'artista e curatore Benjamin Loyauté hanno selezionato pezzi dalle collezioni Perrier-Jouët. Dall’Art Nouveau al design contemporaneo, le opere scelte rimandano tutte all'ethos Art Nouveau condiviso dalla Maison: ispirazione dalla natura e dai suoi processi attraverso tutte le arti, impegno con artisti e artigiani per portare bellezza nella vita di tutti i giorni, esaltazione degli oggetti realizzati a mano.

In esposizione mobili, oggetti decorativi e complementi per la tavola del periodo Art Nouveau. Tra i pezzi più importanti, un letto Guimard - uno dei tesori della collezione - una brocca di cristallo di forma ovale di Emile Gallé e una ciotola in bronzo patinato a forma di ravanello di Franz Bergmann. La mostra comprende pezzi storici dell'Art Nouveau e opere contemporanee commissionate dalla Maison Perrier-Jouët nel 21 ° secolo, come quelle di Bethan Laura Wood, studio mischer'traxler e Fernando Laposse.

Dal 2012, Maison Perrier-Jouët collabora regolarmente con artisti e designer affermati ed emergenti, che accompagnano la Maison nell’indagare il rapporto tra uomo e natura e nel trarre ispirazione dalla natura per reincantare il mondo. La Maison comprende che gli artisti possono chiarire e modellare i cambiamenti culturali che affrontiamo, aiutandoci a comprendere le transizioni sociali e suggerendo nuove direzioni. In particolare, hanno la capacità di riflettere sul posto dell'uomo all'interno della natura e sull'influenza positiva che può avere su di essa.

Fin dalla sua fondazione, da una generazione a quella successiva, Maison Perrier-Jouët ha costruito collezioni manifesto che rappresentano la sua visione del mondo, aiutandoci a comprenderlo e ad apprezzarlo. «Dietro ogni opera d'arte, c'è una storia di sensibilità, libertà creativa e riflessione sul nostro rapporto con la natura. La combinazione di pezzi storici e contemporanei consente alla Maison di arricchire la sua celebrazione del mondo vivente in tutta la sua vitalità e creatività», spiega Benjamin Loyauté. Continua: «Il banchetto è concepito come un luogo di passaggio, che attinge all'eredità per evocare il futuro, alla natura per evocare la vita e alla condivisione per evocare la gioia ...»

All’interno della mostra sono presenti anche prestiti provenienti da musei e collezioni private. Opere contemporanee di artisti del calibro di Marcin Rusak, Samuel Tomatis e Tomáš Libertíny sono state selezionate per la loro potente risposta alle sfide sociali e alla natura.

I visitatori sono invitati a scoprire un allestimento intimo, per osservare gli oggetti sotto diverse sfaccettature. Il concetto di degustazione visiva offre un'esperienza unica che conduce in altri mondi immaginari. «Le collezioni sono come finestre che si aprono sugli aspetti ricchi, belli e strani del mondo che ci circonda: ci fanno sognare, creano poesia, incantano e trascendono gli esseri viventi», commenta Laure Ménétrier, direttrice e curatrice del Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale.

Uno spettacolo di suoni e luci porta il visitatore in un viaggio sensoriale tra gli oggetti comunicativi di Emile Gallé, come "Les fleurs animées" di Grandville e tutta la letteratura del 19° secolo. Il suono fa "cantare" gli oggetti e sembrano prendere vita. La luce collega i diversi spazi, come una guida sensoriale. La fase finale è la sala banchetti – apoteosi estetica e intellettuale della mostra – al centro della quale si trova un incantevole tavolo con molteplici richiami alla natura. La sua forma simboleggia l'infinito, evocando il modo in cui possiamo muoverci verso un futuro creativo preservando l'autenticità del nostro impegno nei confronti della natura. Allo stesso modo in cui la nostra eredità nutre il futuro, la condivisione incoraggia la gioia e la convivialità.

Questa sala ospita alcuni meravigliosi complementi per la tavola – simboli dell'art de vivre e di convivialità – che attraggono i sensi. Così come lo champagne, il banchetto immaginato dalla Maison Perrier-Jouët è un'entità viva che respira, che riunisce le persone attorno a gusti condivisi e convinzioni. Un luogo dove circolano idee, un luogo di coinvolgimento. Per prolungare la mostra e ampliarne la portata e il contenuto, Maison Perrier-Jouët ha commissionato a JBE Books (Jean Boîte Edition) la produzione di un'opera affascinante, riunendo una serie di autori: Ryoko Sekiguchi (poeta), Jean-Louis Gaillemin (storico dell'arte e fondatore di Beaux-Arts Magazine e L'Objet d'art), Yves Elie (scrittore e regista), Laure Ménétrier (direttore e curatore del Musée du vin de Champagne et d'Archéologie régionale) e Axelle de Buffévent (Directrice du Style di Maison Perrier-Jouët).

Il volume è la terza pubblicazione della collezione "Enchanting Library" di Maison Perrier-Jouët, dopo "Feeling" di Ryoko Sekiguchi (pubblicato nel 2021) e "Modern Alchemy", frutto dell'incontro tra Viviane Sassen ed Emanuele Coccia (2022). “Goûter le Monde, Le Banquet des Merveilles” celebra un modo appassionato e partecipe di vivere nel mondo.

