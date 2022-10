Nuova collezione di bottiglie colorate per l’Otello Brut di Ceci 1938

Le cantine Ceci 1938 presentano la nuova collezione Otello Ceci Brut, uno spumante brut bianco della linea Otello Ceci racchiuso in bottiglie nei colori dell’arcobaleno che esprimono la cifra della winery in termini di ricerca estetica e cura del design. Con Ceci 1938, il contenitore diventa l’amplificatore dell’anima del contenuto, un manifesto lifestyle di grande personalità che coinvolge tutti i sensi.



La nuova linea Otello Ceci Brut veste di colore l’originale bottiglia di Otello - un contenitore dal profilo sinuoso ed essenziale, la prima bottiglia a base quadrata - con tinte metallizzate e cangianti che esplorano l’intero spettro dei colori: rosso, giallo, blu, le sfumature del viola, del verde e dell’azzurro per un totale di 8 varianti.

Otello Ceci Brut aggiunge all’audacia delle scelte cromatiche del proprio “abito”, un elemento dinamico, reso dalla stampa olografica delle etichette che cambiano colore a seconda del movimento e dell’impatto della luce. La tipica etichetta quadrata di Otello Ceci inneggia alla semplicità nella grafica che valorizza il nome del vino e il logo delle cantine.

Ceci 1938 attinge all’energia vitale dei colori per trasmettere il proprio messaggio di positività e di gioia di vivere. Il fascino elegante dello spumante brut è arricchito dalle vibrazioni dei colori delle bottiglie. La scelta del vino diventa una scelta di stile, un modo per esprimere a tutto tondo il proprio gusto e la propria personalità. La tavola si accende di colore, di allegria, di convivialità avvolgente e di emozioni.Otello Ceci Brut racconta di un vino che nasce dalle uve di Pinot bianco da cui Ceci 1938 ricava uno spumante dal colore giallo paglierino tenue con un perlage elegante e persistente.



Lo spumante brut Otello Ceci Brut, da servire ad una temperatura consigliata di 6/8°, è un vino di buona struttura che presenta al gusto note floreali e fruttate integrate da una decisa mineralità.

All’olfatto emergono le note delicate ed eleganti di fiori bianchi come il gelsomino, il biancospino e le erbe aromatiche che conducono a sentori fruttati, agrumati e dolci.Ceci 1938 ha dato voce alla versatilità e alla freschezza di questo vino attraverso un gesto di libertà. La volontà di rompere gli schemi e di tracciare un nuovo orgoglioso percorso di stile e di gusto.Lo spumante Otello Ceci Brut è una scelta giovane e di tendenza, ideale per un aperitivo o per accompagnare un pranzo o una cena.

Cantine Ceci Spa

Strada Provinciale di Golese 99 - 43056 Torrile (Pr)

Tel 0521810252

© Riproduzione riservata