Con il Brunello di Montalcino Carpineto un regalo al gusto di Toscana sotto l’albero

Il regalo per il prossimo Natale o il vino da mettere a tavola e condividere nei giorni di festa nasce sei anni fa, nel 2016, quando Caterina Sacchet, enologa e produttrice giovanissima, e una passione per fare il vino scalpitante e rigorosissima, capì che era davanti ad un'annata straordinaria. Di quelle da regalare emozioni destinate a sfidare il tempo, tanto da farle decidere di fare la riserva, prodotta solo nelle vendemmie migliori.



Come "vino atto a divenire" Caterina l'ha conservato per oltre 42 mesi in grandi botti di rovere in una cantina in pietra perché evolvesse molto lentamente; imbottigliato senza alcun trattamento né filtrazioni e lasciato ancora affinare in bottiglia a temperatura e umidità naturale in cantina. Una volta pronto ha scelto un artigiano della carta per un'etichetta anche lei fatta a mano.

Brunello di Montalcino Riserva 2016 Docg di Carpineto

È un vino totalmente sostenibile, elegante, prestigioso. Un vino che va diretto al cuore pur essendo un vino di grandissimo spessore e dal lungo percorso evolutivo. Il colore è rosso rubino intenso, il profumo persistente, netti i sentori di frutti di bosco con leggere sfumature di vaniglia, una decisa nota speziata sul finale.



Abbinamenti gastronomici ideali con grandi arrosti, brasati, cacciagione. Perfetto anche con formaggi dal lungo affinamento. Ottimo anche come vino da meditazione.

