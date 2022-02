Cantina San Giorgio ottiene la certificazione di sostenibilità Equalitas

Sostenibilità nel mondo vitivinicolo significa lavorare nel rispetto dell’ambiente in vigna, ma anche tutelare i diritti dei lavoratori, investire in formazione e creare una solida rete di relazioni con il territorio circostante e la comunità locale.



È quanto afferma lo standard Equalitas, certificazione di sostenibilità “made in Italy”, ottenuta dalla cantina San Giorgio - Vini nobili del Salento di Faggiano (TA), di proprietà del gruppo Tinazzi.



Riconosciuta dall’Ente Certificatore CSQA, Equalitas rappresenta l’adesione a un approccio integrato alla sostenibilità del settore basato su tre pilastri: ambiente, economia e società. Gli aspetti trattati dallo standard sono molteplici: dalla tutela della biodiversità all'impronta carbonica dell'azienda, dal packaging al benessere dei lavoratori, passando per l'adozione di una comunicazione corretta nei confronti dei consumatori.

«Siamo molto orgogliosi di aver completato questo ulteriore passo – affermadel gruppo – che ci permette di parlare di sostenibilità a 360°, abbracciando tutti gli aspetti della vita aziendale. La scelta mirata di aderire a Equalitas nasce dall’esigenza di analizzare gli impatti generati verso l’ambiente e verso la società che ospita la nostra realtà aziendale, per poter diventare ancora più responsabili nell’uso delle risorse naturali e dei beni comuni. Lo standard Equalitas è il primo step che ci porterà nella primavera di quest’anno alla presentazione del Bilancio di sostenibilità dell’intero». San Giorgio si inserisce nell’elenco delle circa 60 aziende vinicole che hanno ottenuto il riconoscimento e presenta la prima edizione del, avviando, così, un processo di rendicontazione degli aspetti ambientali, sociali ed economici dell’azienda, e ponendo obiettivi chiari da raggiungere per migliorare continuamente le performance nel rispetto dell’ambiente.

© Riproduzione riservata