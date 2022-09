Musica e champagne: il musicista giapponese Yoshiky per Pommery

Arte, musica è vino sono da sempre un connubio perfetto. L’ultima collaborazione nata tra un grande marchio enologico e un artista è quella tra lo Champagne Pommery e Yoshiki Hayashi, musicista, compositore, polistrumentista e produttore discografico giapponese, particolarmente noto per essere il fondatore degli X Japan, uno dei più popolari gruppi giapponesi e per aver scritto la maggior parte delle loro canzoni. Per la maison francese è la prima volta che uno dei suoi prodotti viene firmato da un’artista famoso, un progetto che era allo studio dal 2019.

Yoshiki Hayashi



Parliamo di uno Champagne Brut fatto con Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Meunier, provenienti da 40 villaggi della Côte des Blancs e della Montagne de Reims. Lo stesso musicista nipponico è stato attivamente coinvolto nel processo di produzione dell’etichetta che lui stesso definisce «delicata e ricca, con freschezza ed eleganza». Affinato in bottiglia per un minimo di 42 mesi, le note di degustazione ufficiali del marchio descrivono «una prima nota elegante, brillante e vivace, con un palato ricco e rotondo, e un finale lungo e persistente». La bottiglia costa 16.500 yen giapponesi, pari a quasi 120 euro ed è in commercio dal 1° settembre.

