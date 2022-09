Lady Gaga e Dom Pérignon ancora insieme per una nuova limited edition

È un dialogo creativo continuo quello tra Dom Pérignon e Lady Gaga, che oggi danno vita a una nuova creazione, frutto del loro comune desiderio di rivelare l'armonia che prende forma nelle tensioni, in equilibrio tra polarità e dualità.

Per questa nuova edizione limitata di Dom Pérignon Rosé Vintage 2008, le due anime creatrici traducono le proprie tensioni espressive in un design che sembra quasi esplodere nello spazio. Il coffret destrutturato si espande dall'interno, come se volesse sfuggire alla propria forma, donando al metallo un carattere quasi etereo.

Tutti gli elementi si attirano armoniosamente l'uno l’altro, catturando quell'intensa vibrazione tanto amata da chi sente una connessione emotiva con le creazioni di Dom Pérignon e Lady Gaga - la cui collaborazione è stata svelata l'anno scorso.

Il bouquet di Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 si apre immediatamente su aromi di lampone e fragolina selvatica. Note cipriate di iris e violetta si fondono ben presto con gli aromi fruttati e persistono. Lasciandolo respirare, il vino rivela sfumature più verdi, che evocano il ligustro, l’angelica e le foglie di canfora. Al palato le prime sensazioni sono tattili, carnose, setose. Si dispiegano come una carezza che, a poco a poco, diventa più decisa. La trama acida, firma di questa annata, si insinua nella struttura del Pinot Noir e fa pulsare il cuore del vino. Il finale, con sentori di peonia e pepe bianco, è deciso e persistente.

Dom Pérignon Rosé Vintage 2008 Lady Gaga Limited Edition sarà disponibile da ottobre presso rivenditori selezionati.

