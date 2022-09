Il mondo del vino dice addio a Valerio Cescon, il "padre" del Prosecco

Giovedì è morto Valerio Cescon, storico presidente della cooperativa La Marca e di Confcooperative di Belluno e Treviso, tra i più importati rappresentanti del Prosecco. Una morte inaspettata e repentina che ha addolorato il paese dove viveva, Fontanelle, e tutto il Vittoriese dove migliaia di persone lo avevano come punto di riferimento per le bollicine.

Valerio Cescon. Foto: :www.lamarca.it



Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il direttore e il Consorzio di tutela del Prosecco Doc tutto, partecipano al dolore della famiglia e degli amici del Consigliere Valerio Cescon.



«Oggi siamo tutti più poveri» ha commentato il Presidente Stefano Zanette che, conoscendo lo stile sobrio di Valerio Cescon, senza cimentarsi in un elogio funebre, non ha voluto esimersi dall’evidenziare lo spessore professionale e umano di una persona che ha contribuito in modo determinante allo sviluppo socio-economico del nostro territorio e delle nostre comunità e che, proprio in queste settimane, si era speso in mille modi nel cercare di individuare le soluzioni più idonee per garantire un futuro solido alla nostra denominazione.

«Doven tegner insieme la squadra! questo il suo monito, la sua eredità e la nostra responsabilità - ha concluso Zanette - una squadra fatta di oltre 12.000 viticoltori, 1.200 vinificatori e 360 case spumantistiche che spero saprà far tesoro di queste parole».

