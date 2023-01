Roberta Surini è la nuova marketing & communication manager di Allegrini e Corte Giara

Novità in casa Allegrini. Roberta Surini prende in mano le attività di marketing e comunicazione dei brand Allegrini e Corte Giara. A lei l’incarico di promuovere il marchio Allegrini in Italia e nel mondo, per consolidarne l’identità attraverso una strategia di comunicazione e di branding disegnata in stretta sinergia con la proprietà e la direzione commerciale.

Laureata in Comunicazione e Trade Marketing, con tesi di ricerca svolto presso il Corporate Communication Department di Harrods Londra, Roberta Surini vanta una pluriennale esperienza nel marketing e nella comunicazione, muovendo i primi passi nel Gruppo Poltrona Frau e in agenzia collaborando con soggetti istituzionali come Regione Lombardia. Dal 2011 una sua grande passione, il mondo del vino, diventa anche la sua quotidianità professionale. Inizia così un percorso nel settore vitivinicolo che la porta prima in Bellavista Franciacorta, poi in Champagne Pommery. A queste esperienze fa seguito l’ingresso nel complesso mondo del Prosecco Superiore dove Surini si occupa delle denominazioni Asolo e Conegliano Valdobbiadene, concludendo in Masottina il suo percorso nel settore degli sparkling wine. Ora, con l’arrivo in Allegrini, torna alla prima grande passione. Quell’Amarone che l’aveva fatta innamorare di tale mondo.



«Mi piace pensare ad un segno del destino - commenta Roberta Surini - Senza dubbio è una straordinaria sfida e sono profondamente orgogliosa di poter lavorare per un marchio storico come Allegrini, portavoce indiscusso di quel Made in Italy che tutto il mondo apprezza. Non posso che ringraziare Marilisa Allegrini per la fiducia accordata».

L’ingresso di Roberta Surini è stato preceduto dalla scelta della proprietà di avvalersi della collaborazione esterna di Elisabetta Prosdocimi per le attività inerenti all’ufficio stampa del Gruppo. Professionista della comunicazione, con un’esperienza maturata in ambiti trasversali come l’editoria, la cultura e l'economia, Elisabetta Prosdocimi si occupa da oltre quindici anni di ufficio stampa istituzionale collaborando con aziende ed enti di riferimento presenti su tutto il territorio nazionale.

