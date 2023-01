Restyle grafico per le etichette della fattoria ColSanto

Innovazione e tradizione nel segno dei grandi vini: è questo il messaggio che la Famiglia Livon ha voluto comunicare presentando il restyling grafico dei suoi vini prodotti presso Fattoria ColSanto, suggestiva tenuta umbra situata nel cuore dell’areale di produzione del Sagrantino e del Rosso di Montefalco. Una nuova, prestigiosa, etichetta pensata per celebrare ed esaltare un intero territorio, dando risalto al ventennale impegno per la viticultura di qualità che Colsanto ha perseguito, ininterrottamente, nel suo costante cammino alla ricerca dell’eccellenza, in vigna così come in cantina. Essenziali e raffinate nella loro classicità, le etichette ColSanto rispecchiano oggi più che mai l’identità stessa del territorio di riferimento.

Nuove etichette per i vini prodotti dalla fattoria ColSanto

«Era giunto il momento di ripensare la linea grafica umbra partendo proprio dalla veste indossata dalle bottiglie - così racconta Matteo Livon - volendo sancire un simbolico passaggio di consegne tra le generazioni che si collocano tra l’oggi e il domani, pur mantenendo il tratto distintivo di un’eleganza sobria e pulita, negli spazi e nei tratti. Da qui l’idea di riportare in etichetta il vigneto a corpo unico che circonda interamente la cantina, con il caratteristico viale alberato di cipressi, ormai espressione emblematica dell’unicità dei nostri vigneti di proprietà».

Con 20 ettari di filari, ColSanto è un piccolo universo di emozioni dove la vite, gli uomini e il paesaggio dimostrano la complessità di un territorio ricco di storia, tradizioni, vita e dove emerge pienamente la straordinaria vocazione vitivinicola. La cantina, fondata nel 2001, sorge sulla sommità di un collina interamente circondata dalle vigne di proprietà e dove l’accogliente B&B mette a disposizione 12 splendide camere, con la possibilità di fare un percorso dedicato alla degustazione dei vini umbri, ma anche friulani e toscani abbinati a piatti tipici della zona.

