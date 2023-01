Serena Wines torna al Wine Paris & Vinexpo Paris 2023

Serena Wines 1881, azienda leader nella produzione di vini spumanti, nota soprattutto per i suoi Prosecco Doc e Docg - torna protagonista a Wine Paris & Vinexpo Paris, il salone internazionale dedicato al settore vitivinicolo in programma dal 13 al 15 febbraio 2023 al Paris Expo (Porte de Versailles).

Presso lo spazio espositivo del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, accanto ad altre 19 cantine socie, Serena Wines 1881 si prepara ad accogliere professionisti, buyer, winelover, giornalisti e opinion leader internazionali, che avranno qui la possibilità di conoscere e degustare la sua ampia e rinomata offerta di spumanti Prosecco Doc e Prosecco Superiore Docg. Un’occasione unica per raccontare i ricercati marchi della storica azienda coneglianese quali Serena 1881 e Ville D’Arfanta a raffigurare un prodotto maturo capace oggi di esprimere in una piazza importante come quella parigina il suo valore e l’unicità del suo terroir.

La Francia è il secondo Paese al mondo per consumo di vini - primo a livello europeo - e rappresenta oggi il 9% del mercato estero di Serena Wines 1881, che nel 2022 vi ha registrato un fortissimo incremento (+62%) per un fatturato complessivo di quasi 5 milioni. Numeri che confermano certamente il trend di crescita del Prosecco italiano in Francia - iniziato nel 2020 con un vero e proprio boom (+35%) - e la costante ricerca di prodotti di qualità da parte dell’attento e consapevole consumatore d’Oltralpe.

«Wine Paris & Vinexpo Paris accoglie ogni anno buyer di alto livello provenienti da ogni parte del mondo, e rappresenta quindi per noi un’occasione fondamentale per creare connessioni e sviluppare la nostra presenza in tutti i mercati esteri», commenta Nicola Piovesana, Export Manager di Serena Wines 1881. «Dobbiamo tuttavia riconoscere che, nonostante la forte concorrenza del prodotto locale, la Francia negli ultimi due anni ci ha regalato un vero e proprio exploit, e anche per questo abbiamo ottime aspettative dall’imminente edizione della manifestazione. In Francia è il momento di consolidare quanto costruito finora - in sinergia con i partner d’eccellenza che lavorano per noi sul territorio sia on-trade sia off-trade - e di rafforzare la presenza e il posizionamento soprattutto di Serena 1881, il nostro brand principale».

Serena Wines 1881

Via Camillo Bianchi, 1 - 31015 Conegliano (Tv)

Tel + 39 0438 2011

